Homem é encontrado amarrado e com olhos perfurados, na Redenção

Manaus - Um homem aparentando ter entre 20 a 25 anos foi encontrado morto, por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (11), na avenida do Futuro, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima estava com os pés amarrados e com os olhos perfurados

Ele foi encontrado por pessoas que passavam pela avenida. O policiamento da área é feito pela 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Segundo a PM, nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar pelo exame de necropsia. Ele permanecerá na sede do instituto até ser identificado.

