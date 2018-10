Rocam prende irmão de João Branco da FDN no Jorge Teixeira

Manaus – André de Souza Carioca, de 20 anos, foi preso pela equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde desta quarta-feira (10). Ele é irmão do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, da facção criminosa Família do Norte (FDN). André foi preso no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, com uma arma caseira de calibre 12.

O suspeito foi preso após uma denúncia anônima feita ao Whatsapp da equipe policial. Além da arma, a polícia encontrou munições.

Ele foi levado ao 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP). André já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e ameaça.

João Branco

Atualmente, João Branco cumpre pena no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Recentemente ele foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e associação armada no caso do assassinato do delegado Oscar Cardoso, morto em março de 2014.

O julgamento durou mais de 14 horas e a sentença foi divulgada no dia de abril de 2018.

