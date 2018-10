Polícia recupera presos do semiaberto que romperam tornozeleira

Manaus - Por romper ou desligar a tornozeleira eletrônica, 14 detentos que cumpriam pena no regime semiaberto, foram recapturados durante a operação "Rastreamento" deflagrada por órgãos de segurança nesta quinta-feira (11). As prisões ocorreram em quatro zonas de Manaus, no Careiro Castanho e em Iranduba. A pena dos detentos será convertida para o regime fechado com o descumprimento da ordem de não violar os equipamentos.

Os presos foram apresentados em coletiva na Delegacia Interativa da Polícia Civil, localizada no Centro de Convenções Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, na tarde desta quinta. A operação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (Seap) teve a participação da Secretaria de Adjunta de Operações (Seaop) e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com o titular da Seap, delegado Guilherme Torres, mais mandados de prisão serão cumpridos ainda na tarde desta quinta-feira. "Alguns dos detentos já possuem envolvimento em outros crimes", disse.

O coronel Amadeu Soares, informou que os mandados foram expedidos em razão do descumprimento das determinações do rastreamento e de casos registrados de rompimento do dispositivo.

