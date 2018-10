Homens são presos com armamento pesado no Centro de Manaus

Manaus - Três homens foram presos em flagrante, dois deles portando armamento de grosso calibre e o terceiro praticando tráfico de drogas, todos na área do Centro de Manaus, na tarde desta quinta-feira (11). As prisões foram feitas por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Com armas foram presos William Parente de Araújo, de 32 anos, e George Santos Rocha, também de 32 anos. De acordo com a Polícia Militar, George, é natural de Salvador e estava na região da Manaus Moderna para vender um veículo Hilux SW4 para William, no momento em que foram abordados pela polícia por atitude suspeita.

Os cães da Polícia Militar, Jade e Vênus, ao fazerem buscas no veículo identificaram o armamento em um fundo falso do veículo. A polícia apreendeu uma submetralhadora de 9 milímetros e uma pistola Glock, além de munições intactas das duas armas, que totalizam 12 da submetralhadora e cinco da pistola. O veículo também foi apreendido.

O sub-comandante da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), coronel Airton Norte, disse que os elementos são de alta periculosidade. "A Polícia Militar está servindo nas ruas e graças a essas denúncias que vem da população, tirando elementos como estes de circulação", completou.



Droga em embarcação



Dando andamento nas diligências pela área da Manaus Moderna, por meio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP-Cães), conseguiram apreender drogas dentro de uma embarcação na zona portuária. Um suspeito foi preso e apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil.