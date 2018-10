Dupla envolvida com o tráfico de drogas é presa em Caapiranga

A dupla foi presa por policiais da 32ª DIP | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Leonardo Patrick Silva de Matos, de 19 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas, na noite de quarta-feira (10), em cumprimento a mandado de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, policiais da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), do município, prenderam em flagrante, Maurício Arruda dos Santos, de 27 anos, em posse de 12 trouxinhas de substâncias entorpecentes. O caso foi divulgado à imprensa nesta quinta (10).

De acordo com o gestor da 32ª DIP, o investigador de Polícia Civil Francival Galvão, as diligências em torno do caso foram iniciadas após a equipe receber uma denúncia, informando que um homem estava em uma moto e, em posse de arma de fogo, realizando cobranças relacionadas ao tráfico de drogas na rua Manoel Cleto, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caapiranga.

“A partir das características repassadas, nos deslocamos até o endereço supracitado, onde identificamos Leonardo. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), verificamos em nome dele a existência, em aberto, de mandado de prisão expedido no dia 8 de outubro deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (3ª Vecute), de Manaus”, informou Galvão.

Conforme o gestor da 32ª DIP, ainda durante a ação, a equipe avistou Maurício naquela região, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais civis, o infrator tentou se desfazer de entorpecentes, jogando as substâncias ilícitas no chão. No lugar foram apreendidas 12 trouxinhas de drogas, entre oxi e maconha.

Maurício foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já Leonardo foi preso em cumprimento ao mandado de prisão por tráfico de drogas em nome dele. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles irão permanecer à disposição da Justiça, na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Caapiranga.

*Com informações da assessoria

