Baleado, adolescente tem garganta cortada e faca cravada no peito

Manaus - Com vários tiros e uma faca cravada do peito, um jovem de 17 anos, identificado como W. P. S., foi morto, na noite desta quinta-feira (11), na rua Granada, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava passando pela rua quando foi abordado pelos criminosos, que fugiram após o homicídio.

Os criminosos chegaram a realizar vários disparos contra a vítima. Segundo testemunhas, o rapaz ainda teve a garganta cortada e, em seguida, um facão foi gravado no tórax da vítima que não resistiu e foi a óbito no local.

No local do crime, moradores preferiram não comentar o caso com a imprensa por medo de represálias. O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime. O motivo da morte não foi informado pela família aos policiais.

