Três viaturas policiais darão apoio às mulheres vítimas de agressão

Manaus - As polícias Civil e Militar ganharam reforço para combater os crimes contra as mulheres de Manaus. Três novas viaturas foram entregues ao programa Ronda Maria da Penha, durante solenidade na noite desta quinta-feira (11), que antes contava apenas com uma viatura e cobria apenas uma microrregião da Zona Norte da cidade.

De acordo com o secretário de segurança pública do Estado, Coronel Amadeu Teixeira, com o reforço será possível cobrir toda a capital e há projetos para levar o programa para o interior do Amazonas.

"Nesta quinta, nós estregamos não só mais viaturas, mas também dignidade para as policiais civis e militares trabalharem contra os crimes contra as mulheres, e estamos estudando ampliar a ronda Maria da Penha para o interior do Estado", disse Amadeu.

Para a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, com o reforço mais ocorrências devem ser registradas, pois será possível abranger toda a capital.

"A mulher vai se sentir mais segura, mais confiante em denunciar o seu agressor, e agora, com essa integração das polícias Civil e Militar, nós vamos poder dar mais proteção à mulher", explicou.

A tenente Adriane Oliveira disse que uma base da PM deve ficar no prédio da DECCM e, ao receber qualquer denúncia sobre crimes contra a mulher ou demanda da própria delegacia, estará pronta para agir.

"Nós vamos ficar aqui de prontidão, 24 horas por dia para proteger a mulher. Vamos combater os crimes do dia a dia e dar segurança para quem é vítima de violência doméstica", ressaltou.

