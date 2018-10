Homem com tornozeleira eletrônica é encontrado morto no Jorge Teixeira

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no início da manhã desta sexta-feira (11), na rua Arari, no bairro Jorge Teixeira 3, na Zona Leste de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um morador da área encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar pelo 190, do Centro Integrado de Operações Segurança (Ciops).

O corpo estava jogado em um matagal. Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima não apresentava sinais de violência causadas por arma branca ou arma de fogo.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver. O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia de Homicídios irá investigar o crime.

