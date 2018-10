Empresária pediu para filha não matá-la: 'Eu não tenho mãe', respondeu

Rio de Janeiro - A estudante Paloma Vasconcelos, de 21 anos, confessou à polícia que matou a própria mãe, a empresária Dircelene Botelho Garcia, de 51 anos, junto com o namorado, Gabriel Molter, de 26, ambos estão presos. O crime aconteceu no dia 2 deste mês, na casa da família,em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Paloma morava com a mãe e o padrasto, o comerciante português Manoel da Silva, de 68 anos. Não aparentando nenhum arrependimento, Paloma contou detalhes do crime à polícia. Ela disse que a empresária implorou para não ser morta. "Não me mate, filha! Sou sua mãe. E te amo!". "Eu não tenho mãe!", respondeu a suspeita.

Ainda de acordo com a polícia, Paloma alega que em 2017 engravidou do namorado e a mãe a obrigou a abortar.

O viúvo da empresária relatou para a polícia que nos últimos meses, Dircelene passou a notar o sumiço de dinheiro da residência. Por isso, eles instalaram uma câmera oculta, voltada para o guarda-roupa, onde ela guardava o dinheiro.

Imagens dessa câmera, que Paloma desconhecia, ajudaram a polícia solucionar o crime.

No dia do crime, o namorado de Paloma entrou escondido no imóvel . Gabriel não frequentava a casa da namorada desde uma discussão ocorrida há aproximadamente um ano atrás.

Umas das câmeras da residência mostra Paloma distraindo a mãe e a levando para o quintal. Nesse momento, uma outra câmera flagra Gabriel engatinhando em direção à porta de acesso à residência para não ser visto por Dircelene.

Após um tempo, Paloma ofereceu uma massagem à mãe e pediu que ela deitasse no chão. Foi quando ela chamou Gabriel e ambos imobilizaram a vítima. O casal colocou um chumaço de plástico na boca de Dircelene.

Como ela reagia, o casal usou formol para deixá-la zonza. Depois, a filha tentou dar uma injeção de ar na mãe, para produzir uma embolia, mas não conseguiu. Teria então recorrido à asfixia, segundo a polícia.

O namorado de Paloma usou um estetoscópio para confirmar a morte. Depois, o casal passou a alterar a cena do crime.

Segundo a Polícia Civil, a filha chegou a maquiar a mãe e a trancou no quarto, provavelmente saindo pela janela, para levar à falsa conclusão de que a morte teria sido causada por um enfarte.

"Desfizeram a cena do crime e o marido achou que a mulher tinha sofrido um enfarte. A filha vestiu a mãe, pintou seu rosto e colocou o corpo sobre a cama para simular uma morte por causa natural. Quando há asfixia, geralmente há luta corporal. Mas nesse caso não havia sinais evidentes de ferimentos nem no corpo da filha da vítima nem no de seu cúmplice. Acredito que o formol tenha feito a vítima desfalecer, ficando mais fácil a prática da asfixia mecânica", contou o delegado André Prates Fraga, da 105ª DP.

Quando Manoel chegou em casa, percebeu que a porta estava trancada, então entrou pela janela e encontrou a mulher em cima da cama. Ele chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe constatou a morte, inicialmente por causa indeterminada. O laudo médico constatou a asfixia.

