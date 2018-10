Ajudante de pedreiro chora e diz que não teve intenção de matar esposa

Manaus – Acusado de matar a própria companheira, o ajudante de pedreiro Robson Nascimento da Silva, de 24 anos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (12), no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas. Ele chorou e disse estar arrependido. A vítima estava grávida de três meses.

Robson foi preso por policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncia anônima feita ao 190, em uma casa na comunidade Mundo Novo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Após o crime, Robson foi preso em uma casa na comunidade Mundo Novo, Zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Josemar Antunes

O crime de feminicídio aconteceu na noite da última quarta-feira (10), por volta das 19h, na casa onde o casal morava, situada na comunidade Acará, no bairro Lago Azul, Zona Norte.

Chorando bastante, Robson relatou que não teve a intenção de matar a esposa. Segundo ele, o tiro foi acidental.

“Ela era a mãe do meu filho. Jamais tiraria a vida da minha esposa. Foi um acidente e estou muito arrependido do que aconteceu. Eu ainda busquei ajuda na tentativa de salvá-la. Fugi porque os vizinhos disseram que iriam me matar”, defendeu-se.

Robson chorou durante a coletiva ao relembrar a morte da esposa, que estava grávida dele, com três meses de gestação | Foto: Josemar Antunes

Para o delegado Bruno Fraga, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os argumentos relatados pelo acusado durante a coletiva são falsos. Após o crime, Robson fugiu e se desfez da arma de fogo.

“Em depoimento, ele confessou a autoria do crime e relatou que as brigas entre eles eram frequentes. Por conta da vítima estar grávida, ele pode ter a pena aumentada, que varia entre 12 a 30 anos de prisão a ser determinada pela Justiça”. Explicou o delegado Bruno Fraga.

Robson foi autuado por feminicídio. Ao término dos procedimentos legais de polícia, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

