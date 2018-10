Trio é preso por envolvimento em roubo à loja no AM

Manaus - Aleson Souza Rodrigues, de 19 anos, Amarilson Gonçalves Araújo, de 26 anos, e Reginaldo Justino de Souza, de 20 anos, foram presos por roubo majorado e corrupção de menores, na manhã desta sexta-feira (12), no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, o trio está envolvido em roubo ocorrido no último dia 5 de outubro, em uma loja de eletrodomésticos na cidade. Outros dois homens já estão sendo investigados por participarem do crime.

A autoridade policial explicou que o roubo ocorreu por volta das 11h30, quando cinco indivíduos entraram o estabelecimento comercial e renderam clientes e funcionários do lugar. Na ocasião, os infratores subtraíram da loja, 47 aparelhos celulares, avaliados em torno de R$ 67 mil, além de um notebook.

Ainda de acordo com a delegada, além do trio, dois irmãos adolescentes foram apreendidos na última quarta-feira (10), sendo um de 16 e outro de 17 anos. Com eles, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38, utilizado no delito. Na delegacia, os irmãos confessaram a participação no delito e delataram os comparsas.

“Iniciamos as investigações em torno do caso logo após tomarmos conhecimento do delito. Estávamos em posse das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e já suspeitávamos da participação dos adolescentes no crime e, após a apreensão dos dois, ouvimos eles em Termo de Declaração quando confessaram a participação no delito e delataram os comparsas”, explicou a delegada.

Após a identificação dos Aleson, Amarildo e Reginaldo, a delegada solicitou junto à Justiça os mandados de prisão preventiva em nome dos infratores. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Samuel Pereira Porfírio, titular da Comarca de Tabatinga.

“No total foram sete pessoas envolvidas no delito. Cinco realizaram o roubo e dois estavam vigiando a loja. Eles entraram no estabelecimento com as armas de fogo, renderam os clientes e funcionários, quebraram as gôndolas, deram chutes, coronhadas e socos nas vítimas. O grupo foi bem agressivo, inclusive Aleson efetuou um tiro para intimidar as pessoas que estavam no lugar”, pontuou.

Mary Anne Trovão ressaltou que os trabalhos em torno caso irão continuar com intuito de prender o restante do bando, além de recuperar os objetos subtraídos da loja. “Dos sete indivíduos, conseguimos prender três e apreender os dois adolescentes, os outros dois já estão sendo investigados pela nossa equipe. As diligências seguem com objetivo, também, de recuperar os objetos roubados do estabelecimento”, enfatizou a delegada.

