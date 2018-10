Veja vídeo de operação policial no bairro da União neste feriado

Até o momento um fuzil e outras armas com munições já foram apreendidos. | Foto: Divulgação

Manaus - As forças de segurança do Amazonas estão em conjunto em uma operação que foi deflagrada na tarde desta sexta-feira (12), no bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus. O local é conhecido como reduto do tráfico naquela região.

A SSP, por intermédio da SEAOP, com apoio da CORE e DETRAN, nesse momento em operação. Até o momento um fuzil e outras armas com munições já foram apreendidos.

Houve trocas de tiros entre a polícia e os traficantes. A operação está sendo via terrestre e aérea.

