'Tom' do Comando Vermelho é preso em operação no AM

Ele estava foragido há dois anos do CDPM2. Envolvido em tráfico de drogas e homicídio. | Foto: Marcely Gomes





Manaus - No fim da tarde desta sexta-feira (12), foi deflagrada a Operação Dia D, das forças de segurança do Amazonas, no bairro da União

, zona Centro-Sul da capital amazonense. O local é conhecido como reduto do tráfico naquela região.

Segundo o Secretário de Segurança do Estado, Amadeu Soares, havia muitas denúncias em redes sociais sobre os moradores não poderem transitar no bairro. "Nós da segurança não podemos tolerar uma 'gaiatice' dessa na nossa cidade. Por isso fizemos uma varredura no bairro inteiro".

Durante a operação, segundo o secretário, uma moto, um fuzil, um simulacro 38 e uma pistola foram apreendidos. Além dos materiais, um homem conhecido como Tom Santos, 23 anos, da facção criminosa Comando Vermelho, foi preso. Ele estava foragido há dois anos do CDPM2. Envolvido em tráfico de drogas e homicídio.



O preso e os materiais apreendido serão apresentados logo mais no 12º DIP, localizado na mesma zona da cidade.

Houve trocas de tiros entre a polícia e os traficantes. A operação está sendo via terrestre e aérea. | Foto: Divulgação

Entenda

A SSP, por intermédio da SEAOP, com apoio da CORE e DETRAN, nesse momento em operação. Até o momento um fuzil e outras armas com munições já foram apreendidos.

Houve trocas de tiros entre a polícia e os traficantes. A operação está sendo via terrestre e aérea.

Confira o vídeo:





*Colaborou João Gomes





Leia mais:

Ajudante de pedreiro chora e diz que não teve intenção de matar esposa

Dupla envolvida com o tráfico de drogas é presa em Caapiranga

Homens são presos com armamento pesado no Centro de Manaus