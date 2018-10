Membros da FDN soltam fogos em festa pelo aniversário de João Branco

Manaus- Traficantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) soltaram fogos de artifício e gritaram palavras de comemoração pelo aniversário do narcotraficante e um dos líderes da facção, João Pinto Carico , mais conhecido como "João Branco", que completa nesta sexta-feira (12), 43 anos.

A queima de fogos durou aproximadamente 1 hora. Moradores do São José, Grande Vitoria, Zumbi, Gilberto Mestrinho, Santa Etelvina e Compesa reduto da FDN, divulgaram videos mostrando a pirotecnia.

João Branco foi condenado a a 30 anos e 2 meses em regime fechado, pela Justiça do Amazonas por participação na morte do ex-delegado da PC Oscar Cardoso, morto com 18 tiros no dia 9 de março de 2014, no São Francisco, zona Sul de manaus. Ele cumpre pena no presídio Federal.

Veja vídeo:

| Autor: Divulgação

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança do Estado que confirmou a situação e explicou que está ocorrendo no local mais uma operação policial. E devem enviar nota até o final da noite.

