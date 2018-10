Trio é preso após matar homem a pauladas no Centro de Manaus

Manaus - Três homens foram presos em flagrante, suspeitos de matar a terçadadas e pauladas, um homem identificado pela polícia como Romildo Neves, de 54 anos. O crime ocorreu por volta de 1h da madrugada deste sábado (13), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O homicídio teria sido motivado por uma rixa.

De acordo com informações do tenente Hytalo Bruno, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Romildo foi assassinado na esquina das ruas Floriano Peixoto com a rua dos Andradas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Homem ainda conseguiu passar informações dos suspeitos à polícia, antes de morrer | Foto: Divulgação

“Fomos informados que havia uma briga no Centro e imediatamente nossas viaturas se deslocaram até o local. Encontramos um homem no chão com ferimentos. A vítima ainda conseguiu falar e nos passou informações sobre os autores. Durante as buscas, conseguimos localizar os suspeitos, que haviam fugido em uma Kombi, na rua Mundurukus", disse o tenente.

Após serem cercados, os acusados Francisco Hime de Jesus Silva, de 38 anos, Júlio César Matos de Lima, de 25 anos, que já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, além do borracheiro Tiago Augustinho de Souza, de 32 anos, confessaram que agrediram a vítima na cabeça, motivados por uma antiga rixa.

Com o trio foi encontrado um terçado, uma chave de roda e uma barra de ferro, possivelmente usados para agredir a vítima até a morte.

Os suspeitos foram encaminhados ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes. Eles foram autuados por homicídio e serão apresentados na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Leia mais:

Ajudante de pedreiro chora e diz que não teve intenção de matar esposa

Dupla envolvida com o tráfico de drogas é presa em Caapiranga