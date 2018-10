Assaltantes são mortos e reféns são libertados após roubo em lotérica

Manaus - Cinco assaltantes que invadiram uma loteria na tarde deste sábado (13), na avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, conseguiram deixar o local após usarem os reféns como barreira humana para evitarem ser baleados. Por volta das 15h30, eles e os reféns deixaram o estabelecimento e, mesmo sendo seguidos pela polícia, insistiram em atirar. A ação terminou com quatro assaltantes mortos e uma vítima baleada. Apenas um criminoso sobreviveu após se entregar à polícia.

Assalto teve início em uma loteria na Zona Leste de Manaus | Foto: Joandres Xavier

Conforme informações apuradas pela reportagem no local, a quadrilha estava armada com espingarda, pistola e uma submetralhadora. A situação, conforme a polícia destacou ao Em Tempo, era considera crítica.



O secretário de segurança pública, coronel Amadeu Soares, acompanha a ação. Um dos reféns que conseguiu escapar informou ao Em Tempo que os assaltantes ameaçaram atear fogo na lotérica.

Confira a entrevista:

O vendedor Junival Barbosa Neves, de 34 anos, disse que o grupo entrou anunciando o assalto e jogou gasolina nos caixas, ameaçando atear fogo caso não abrissem a porta para a parte interna da loteria.

“Foi um terror! Havia entre trinta a quarenta pessoas no interior da loteria e, assim que eles chegaram, mandaram todos os clientes deitar e ameaçaram incendiar tudo”, disse o refém.

Ainda de acordo com Junival, a polícia chegou minutos após a entrada dos assaltantes na loteria e, temendo serem levados, os bandidos mandaram que os reféns se levantassem para montarem uma barricada humana.

“Mandaram que a gente ficasse de pé e desse as mãos, fazendo uma parede entre eles e os policiais. Nós só conseguimos escapar porque estávamos perto da porta e conseguimos correr para a fora”, relembrou o momento de desespero.

Enquanto corriam para fora do local, a polícia dava cobertura aos reféns trocando tiros com os bandidos. Nessa ação, um ambulante, que estava do outro lado da via, foi baleado. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Apesar da fuga de alguns reféns, outras pessoas continuaram presas no estabelecimento sobre a mira de armas dos criminosos. Os bandidos solicitaram que um negociador fosse encaminhado ao local para tratar da soltura do restante das vítimas.

Ainda de acordo com Junival, apenas ele e mais quatro pessoas haviam conseguido escapar.

“Tivemos que arrastar uma senhora de dentro do local, pois o filho dela ainda estava lá dentro (da loteria), como refém dos bandidos”, disse.

*Colaborou: Joandres Xavier e Isabela Bastos

