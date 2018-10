'Estavam fora de si', diz refém sobre assaltantes de loteria em Manaus

Manaus - “Os assaltantes estavam completamente fora de si, agiram com muita violência, queriam atear fogo no local. Nós nascemos de novo”, assim o filho do proprietário da lotérica Circular descreveu os momentos de pânico que viveu durante o assalto que terminou com quatro criminosos mortos, uma pessoa ferida e 24 reféns libertados, na tarde deste sábado (13), na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Ainda em estado de choque, o homem, que também foi feito refém, descreveu o que passou na mão dos assaltantes. “Eles estavam muito alterados e nervosos, queriam muito dinheiro, levaram todos os meus pertences. Quando perceberam a chegada da polícia, a situação ficou crítica e eles começaram a atirar. Nossas vidas estavam por um triz, nascemos de novo”, narrou.

O secretário de segurança pública do Estado do Amazonas, coronel Amadeu Soares, acompanhou a ocorrência e disse que não há como saber porque os assaltantes saíram da casa lotérica. “Passamos por um momento de alta tensão, mas a polícia foi criteriosa, não revidou os disparos por causa da população que estava na rua. Como a vida dos reféns estava em risco e continuavam atirando, a polícia respondeu a altura e conseguiu neutraliza-los e salvar os reféns ilesos”, disse.

Assaltantes usam escudo humano para tentar fugir de assalto | Foto: Josemar Antunes

Uma quantia em dinheiro, de valor não revelado chegou a ser subtraída dos caixas da loteria, mas apenas uma pequena parte os bandidos conseguiram repassar para ajudantes do lado de fora. A maior parte do dinheiro, que já estava embalada em bolsas, foi recuperada com a morte dos bandidos. A polícia suspeita que os assaltantes tinham informações privilegiadas do fluxo de pessoas dentro da casa lotérica.

O delegado Juan Valério, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (D.R.C.O), que atuou na linha de frente nas negociações, disse que os assaltantes não quiseram se entregar e ainda dispararam contra a polícia colocando em risco as vidas dos reféns.

“Os elementos foram neutralizados sem nenhum dano colateral. Foi uma ação cirúrgica dos dois times táticos (COE e FERA), altamente treinados. Nossa ação foi legitima dentro dos parâmetros legais”, ressaltou Valério.

O diretor aproveitou ainda para ressaltar que as forças de segurança estão de pé para combater a criminalidade. “Agradecemos o trabalho e o apoio de todos enquanto estávamos lá. E repito mais uma vez, nenhum arrombado se cria aqui no Estado do Amazonas, porque aqui tem polícia Civil e Militar (sic)”, frisou.

Refém é liberada por assaltantes de loteria em Manaus | Foto: Josemar Antunes

Todos os policiais envolvidos na ação foram ovacionados pelas centenas de pessoas que se aglomeraram na rua para ver o desfecho da ocorrência. A ação contou com a participação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) do grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) policiais militares da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), além de apoio aéreo de um helicóptero das forças de segurança.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), os envolvidos no assalto tinham passagens pela polícia. Valdemir Lima de Pala Rodrigues, de 28 anos, que se entregou, tinha um mandado de prisão em aberto. Dos assaltantes mortos, já foram identificados Victor Souza de Castro, de 21 anos, conhecido como "Jamal", Jefre Mariano Santana, de 24 anos, e Gustavo dos Santos Maciel Mesquita, de 22 anos.

| Foto: Josemar Antunes

Segundo levantamento da Polícia Civil, Victor, conhecido como "Jamal", era o líder do bando. Ele tinha passagem por roubo majorado. Jefre tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e roubo majorado. Já Gustavo tinha passagem por roubo majorado.

A polícia apreendeu três coletes balísticos, quatro armas, sendo duas espingardas calibre 12, um revólver calibre 38 e uma pistola, mais de trinta munições, além do veículo Celta, de cor vermelha e placas não divulgadas, que foi usado para chegar na lotérica e auxiliaria os criminosos durante a fuga. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi atingido por tiros e levado para o Hospital 28 de Agosto, mas, segundo a SSP-AM, não corre risco de morte.

| Foto: Josemar Antunes

A ação

A tarde de terror para as pessoas dentro da lotérica Circular começou por volta das 13h30, quando cinco bandidos fortemente armados, com espingarda, escopeta, revólver e pistola, invadiram o estabelecimento. Todos estavam encapuzados e vestidos com coletes balísticos e fardamento do Exército.

Em um horário de muito movimento, dezenas de pessoas foram feitas reféns imediatamente, após a chegada da primeira viatura da 9º Cicom, que foi recebida a tiros pelos assaltantes. Um dos criminosos ficou do lado de fora da lotérica dando cobertura armado com um revólver calibre 38 e se entregou no início das negociações com polícia.

| Foto: Josemar Antunes

Os outros quatro envolvidos, visivelmente sob o efeito de entorpecentes, segundo testemunhas, permaneceram dentro do estabelecimento fazendo pessoas reféns e exigindo regalias, entre elas um carro para fuga, presença de advogados e parentes e até drogas para consumo. Apenas o pedido dos entorpecentes não foi atendido pela polícia, que atuava na negociação.

Antes da ocorrência ter fim, os assaltantes chegaram a libertar 12 reféns, ainda dentro da lotérica, ao mesmo tempo em que também faziam disparos e os reféns, principalmente as mulheres, gritavam no interior do estabelecimento.

“Eles querem um carro para fugir e também estão pedindo drogas. Estão muito alterados e a gente tem medo que façam algo com outros reféns”, disse uma refém no momento em que saiu do domínio dos bandidos.

Após liberar algumas vítimas, os criminosos deixaram a lotérica e ganharam a rua, se protegendo por trás dos reféns, que laçaram os braços e fizeram um escudo humano, sob a mira das armas de grosso calibre em suas cabeças.

Andando compassadamente, o volume que se formou de assaltantes e reféns caminhou por alguns metros e acessou a rua Carauari, em seguida entraram na rua Rio Amazonas, local onde os reféns conseguiram deitar e os criminosos foram abatidos.

| Foto: Josemar Antunes

