Adolescente é executado com 5 tiros na cabeça, no Gilberto Mestrinho

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi morto com cinco tiros, na comunidade das Pedras, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na rua Letícia, na madrugada deste domingo (14). Não há informações sobre o motivo do assassinato.

De acordo com informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelas características do crime, é provável que o adolescente tenha sido executado, pois os tiros foram disparados na cabeça da vítima.

Os moradores da área não souberam informar quem teria cometido assassinato. Segundo os comunitários, o corpo foi encontrado jogado na rua após o barulho dos disparos.

Os tiros atingiram a cabeça da vítima | Foto: Josemar Antunes

Nenhum morador reconheceu a vítima. A polícia acredita que ele morava em outro bairro e foi levado para ser morto no local. Na cena do crime, não há circuito de segurança para ajudar nas investigações.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a vítima foi atingida com cinco tiros na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte.

As investigações sobre a motivação e autoria do crime serão feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

