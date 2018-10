Após ameaças, ex-presidiário é morto com facada na barriga, em Manaus

Manaus – O ex-presidiário Adriano da Silva Araújo, de 32 anos, morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, após ser esfaqueado em frente de um bar, na avenida Prosamim, próximo à Escola de Samba Unidos do Alvorada, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

À polícia, uma irmã da vítima, que não teve o nome divulgado, disse que Adriano estava bebendo com um grupo de pessoas quando um homem se aproximou e desferiu uma facada na região abdominal da vítima.

Familiares confirmaram que Adriano estava recebendo ameaças de morte. Ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, ocorrido no réveillon de 2017.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura a motivação e a autoria do assassinato.

