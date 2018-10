Morador de rua é morto por suposta dívida com traficante, em Manaus

Manaus – Um morador de rua foi assassinado com um tiro no pescoço, no início da madrugada deste domingo (14). O crime ocorreu por volta de 00h30, no beco da Vovó, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A vítima também tinha marcas de agressão física pelo corpo.

Segundo relatos de moradores à polícia, o homem era usuário de drogas e foi morto por conta de uma dívida com um traficante da área, que não teve o nome revelado. A vítima estava andando de um lado para outro no beco sob efeito de drogas.

Em determinado momento, a vítima encontrou o suposto traficante para quem devia uma certa quantia em dinheiro. O homem foi atingido com um tiro na região do pescoço e morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu com ajuda de um mototáxi.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



