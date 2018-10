Vídeo mostra troca de tiros entre polícia e assaltantes de loteria

Ação foi filmada por moradores de casas próximas ao local | Autor: Divulgação

Manaus – Moradores de uma rua próximo à loteria, em que 24 pessoas foram feitas reféns, filmaram o momento em que a polícia agiu para resgatar as pessoas que estavam em posse dos quatro criminosos.

A ação ocorreu na tarde do último sábado (13), após o assalto à casa lotérica, na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, os bandidos obrigaram os reféns a fazer um cordão humano.

O grupo saiu de braços dados, obrigados a proteger os bandidos. Eles seguiram por uma rua, enquanto o grupo criminoso apontava armas para alguns dos reféns e atirava para cima, para tentar intimidar a polícia.

Reféns foram obrigados a fazer cordão humano para proteger os bandidos | Foto: Josemar Antunes

No encalço dos criminosos, policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil tentavam resgatar as vítimas ilesas.

O delegado Juan Valério, que atuou na linha de frente das negociações, disse que os assaltantes não quiseram se entregar e ainda dispararam contra a polícia colocando os reféns em risco.

“Os elementos foram neutralizados sem nenhum dano colateral. Foi uma ação cirúrgica dos dois times táticos (COE e FERA), altamente treinados. Nossa ação foi legitima dentro dos parâmetros legais”, ressaltou Valério.

Quatro, dos cinco assaltantes, foram mortos na troca de tiros com a polícia. O quinto criminoso se entregou e foi levado para a Delegacia Geral.

