Caguetagem: capturado, filho entrega o pai que guardava armas em casa

Caso acontece na Zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram detidos portando armas de fogo na área do bairro Tancredo Neves, na manhã deste domingo (14). Dois deles, Douglas Roberto do Prado Pereira, de 20 anos, e Elisvaldo Gabriel Lima, de 34 anos, foram presos em via pública na travessa Catarina, enquanto Douglas Nunes Pereira, de 41 anos, foi preso em sua residência, este último é pai de Douglas Roberto.

De acordo com informações de policiais da Rocam, que atenderam a ocorrência, c om Douglas Roberto do Prado Pereira foi encontrado uma Pistola calibre 9mm (milímetros) beretta com numeração suprimida e quatro munições intactas. Com Elisvaldo foi encontrado uma Pistola calibre 380 beretta (F31022Y) com duas munições intactas.

Após uma breve entrevista Douglas informou que na residência, onde morava com o pai, havia outra arma.

"Em ato contínuo a equipe entrou na residência e localizou o pai citado e, em seu quarto, foi localizado uma pistola calibre 9 mm de marca Exported By Norinco com numeração suprimida e mais 16 munições de calibre ponto 40", destacou a equipe.

Ao todo, a polícia apreendeu três pistolas e 22 munições intactas. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

