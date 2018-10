Ex-presidiário atira no pescoço de adolescente em Manicoré

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi baleado com um tiro no pescoço disparado por um ex-presidiário do município de Manicoré (distante 390 quilômetros de Manaus). A tentativa de homicídio ocorreu no início da noite deste sábado (13), por volta das 18h, na rua Antônio Franco dos Reis, bairro Mazzarello, atrás de um cemitério.



De acordo com informações da Polícia Militar do município, ao chegar no local da ocorrência, a equipe policial foi informada por testemunhas que o disparo foi efetuado pelo ex-presidiário Allas, conhecido como "Cara de Sapato", que fugiu após o crime.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, identificada como V. S. V., encontra-se no hospital e o estado de saúde é grave, onde, segundo o médico, corre risco de morte. A equipe policial realizou buscas pela cidade, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Leia mais:

Estiagem deste ano já afeta municípios do AM antes do previsto

BR-319 a ligação necessária entre o Amazonas e Brasil