Homem é esfaqueado durante briga no Riacho Doce, na Cidade Nova

Uma viatura da 6º Cicom foi acionada para o local | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem até o momento não identificado foi atingido com vários golpes de faca em via pública durante uma briga no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, no fim da tarde deste domingo (14). Uma viatura da 6º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria se desentendido com outro homem, ainda não identificado, que acabou puxando uma faca e atacando o desafeto com vários golpes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e até a publicação desta matéria não havia informações do que teria causado a briga, nem tão pouco notícias sobre o estado de saúde da vítima.

