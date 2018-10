Criminosos usam fuzis para guerrilhar pelo tráfico de drogas em Manaus

Fuzil e material apreendido pelas forças de segurança no bairro da União | Foto: Divulgação

Manaus - Atualmente, criminosos amazonenses estão com fuzis nas mãos, para brigar por pontos de drogas e confrontar policiais pela cidade. De janeiro a maio deste ano, 278 armas de fogo foram apreendidas pela polícia, segundo dados da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Em três anos e oito meses, as forças de segurança do Estado apreenderam 4.877 armas na capital amazonense, segundo o e-segurança cidadã, da Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com um policial que pediu para não ter o nome divulgado, a entrada de fuzis, revólveres e pistolas acontece por meio dos países de fronteira, entre eles a Colômbia, que é o principal fornecedor de material bélico para o Amazonas.

“Essa situação não acontece de hoje. Há vários anos essa rota de armas ocorre aqui na capital amazonense e também existe uma distribuição para outros estados, principalmente para o Rio de Janeiro”, afirma o policial.



Ainda conforme o agente, os principais grupos criminosos da região conhecidos como Família do Norte (FDN), Comando Vermelho (CV) Primeiro Comando da Capital (PCC) e pequenas organizações estão se armando com fuzis para enfrentar policiais civis, militares e federais, para escoar grandes quantidades de drogas no Amazonas, Europa, Estados Unidos e outros estados brasileiros.



Fornecedor antigo



Informações da Interpol dão conta que um dos principais fornecedores de armas pesadas e cocaína para o Estado é o foragido Norval Rodrigues dos Santos, 62, que é natural de Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus).

De acordo com uma fonte da Polícia Federal (PF), o narcotraficante tem relações estreitas com a organização criminosa Suri Cartel e o grupo Hezbollah. “A moeda de troca desse grupo é a cocaína e armas de grosso calibre. Isso acontece desde os anos 80 na nossa região. São grupos organizados e perigosos”, explica o agente da PF.



Apreensões recentes



No dia 3 de setembro, Anderson Marques de Andrade foi preso com duas pistolas e uma submetralhadora de uso exclusivo da Polícia Militar, no beco São Paulo, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A prisão foi feita por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Anderson é apontado como braço direito de líderes da facção CV. Segundo a polícia, ele seria pistoleiro de um homem ligado ao traficante Alexsandro Oliveira dos Santos, conhecido como “Sandrinho”, chefe do tráfico no bairro São Jorge.



Na última sexta-feira (12), foi deflagrada a Operação Dia D, das forças de segurança, na comunidade bairro da União, Zona Centro-Sul. O local é conhecido como reduto do tráfico daquela região.



Segundo o secretário da SSP-AM, Amadeu Soares, havia muitas denúncias em redes sociais sobre os moradores não poderem transitar no bairro. “Nós da segurança não podemos tolerar uma ‘gaiatice’ dessa na nossa cidade. Por isso fizemos uma varredura no bairro inteiro”, disse Soares.



Durante a operação, segundo o secretário, uma moto, um fuzil, um simulacro 38 e uma pistola foram apreendidos.

