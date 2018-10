PF apreende 123 kg de drogas em embarcação no rio Solimões

Manaus - Quatro homens foram presos com 123 kg de drogas e cinco toneladas de pescado. A prisão foi realizada, no último domingo (14), pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, na calha do Rio Solimões.

De acordo com informações do delegado Caio Avanço, titular da DRE, os criminosos transportavam dragas em uma embarcação do tipo pesqueiro. A droga, segundo a polícia, estava escondida entre os peixes.

Na embarcação, a polícia também encontrou uma espingarda calibre 12, e duas tartarugas, que foram soltas na natureza.

O restante do pescado foi doado pela Polícia Federal após os procedimentos administrativos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O quarteto foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e crime ambiental.

Tartarugas sendo soltas no rio | Autor: Divulgação

