Mulher tenta entrar no CDPM com drogas e cimento nas partes íntimas

Manaus – Ao tentar burlar o sistema de segurança do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1), situado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista, Daniela Cavalcante Campos, de 27 anos, foi flagrada com 230 gramas de maconha e 435 gramas de cimento nas partes íntimas, no último domingo (14).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o material foi detectado durante uma vistoria corporal, por meio do equipamento “body scanner”.

A Seap suspeita que o material seria entregue a um detento do Pavilhão 5, ala inferior, cela 7 da unidade penitenciária. O interno não teve o nome revelado.



Após o flagrante na unidade prisional, Daniela foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos judiciários.

