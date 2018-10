Vídeo mostra chegada de assaltantes em loteria e momentos de terror

Câmeras de segurança mostram momento do crime | Autor: TV Em Tempo

Manaus – Um vídeo do circuito interno da casa lotérica, alvo de bandidos na tarde do último sábado (13), mostra os momentos de terror vividos pelos mais de 20 reféns no local. Nas imagens, é possível ver o momento da chegada dos assaltantes e a ordem para que os reféns fizessem um escudo humano.

O grupo de cinco assaltantes chegou no estabelecimento no início da tarde. A casa lotérica fica localizada em uma das ruas mais movimentadas da Zona Leste de Manaus, a avenida Grande Circular, no bairro São José.

Eles foram obrigados a fazer um escudo humano para proteger os suspeitos | Foto: Josemar Antunes

Um dos criminosos derramou gasolina nos caixas e ameaçou atear fogo caso não abrissem a porta de acesso à área interna da loteria. Funcionários e clientes foram feitos reféns, porém, com a chegada da polícia, alguns foram liberados.

Os reféns que permaneceram na casa lotérica foram obrigados a levantar do chão e dar as mãos, formando um escudo humano entre a polícia e os bandidos. Os criminosos aproveitaram a situação para trocar tiros com os policiais.

Alguns reféns foram liberados antes que os bandidos tentassem escapar | Foto: Josemar Antunes

Após quase três horas, e com um cerco policial formado no entorno da loteria, os bandidos decidiram sair do local. Eles obrigaram os reféns a sair de braços dados, formando um círculo de proteção ao redor do grupo criminoso, mantendo o “escudo humano”.

Os assaltantes caminharam com os reféns por cerca de um quilômetro e meio. Entraram em uma rua estreita no bairro, com a polícia no encalço do grupo.

Mais de 20 pessoas viveram momentos de terror na casa lotérica | Foto: Josemar Antunes

Próximo à esquina da rua Corupá, a polícia fechou o cerco, um dos assaltantes foi atingido e o escudo se quebrou.

Vinte e cinco pessoas foram feitas reféns no assalto. Um ambulante foi atingido por uma bala perdida. Já os reféns foram liberados sem nenhum ferimento.

