Secretário da SSP-AM pede condecoração por bravura aos policias

Manaus – O titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SPP-AM), coronel Amadeu Soares, voltou a afirmar durante uma entrevista a um jornal local, que irá pedir ao Governo do Estado, nesta segunda-feira (15), condecorações com medalhas de bravura aos policiais militares que atuaram no assalto à lotérica, na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

“Foi um trabalho tenso, angustiante e perigoso. Vou pedir promoção de bravura aos PMs. É justo o reconhecimento aos profissionais que fizeram o seu trabalho, defendendo heroicamente a cidade e preservando a vida das pessoas. Eles foram muito bravos e graças à Deus, todos puderam voltar para suas casas”, destacou o coronel Amadeu Soares.

O assalto ocorreu na tarde de sábado (13), quando cinco homens fortemente armados, invadiram uma casa lotérica e fizeram mais de 20 pessoas reféns . A ação criminosa mobilizou os efetivos das polícias Militar e Civil. Os dois sentidos da avenida, também conhecida como “Grande Circular”, foram interditadas pelas forças policiais.

Após as negociações sem efeitos positivos, os criminosos deixaram o estabelecimento, fazendo dos funcionários e clientes, um grande escudo humano. O grupo criminoso percorreu a avenida Autaz Mirim, rua Carauari (antiga rua Marginal) e rua Corupá (antiga rua Amazonas), local onde os reféns foram libertados.

Durante a tentativa de fuga, os criminosos efetuaram vários tiros contra os policiais envolvidos na desarticulação, que revidaram a ação. O comerciante Gustavo dos Santos Maciel Mesquita, de 22 anos, Hudson Figueiredo de Melo, de 26 anos, Jeffry Mariano Santana, de 24 anos, e Victor Souza de Castro, de 21 anos, morreram no tiroteio. Valdemir Lima de Pala Rodrigues, de 28 anos, se entregou à polícia.

O titular da SSP-AM, afirma que segurança pública estará nas ruas da capital | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o secretário da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, Valdemir estava com mandado de prisão por homicídio em aberto. Ele estava no regime semiaberto e havia participado do resgate de presos da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) no Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

“A polícia manterá ordem pública nas ruas. Quem investiga, continuará investigando e pedindo os mandos judiciais. Quem estiver na ostensiva, vai continuar na ostensiva. Se eu não durmo, ninguém dorme, mas a sociedade dorme com segurança”, destacou o titular da SSP-AM.

Com o grupo, os policiais apreenderam um carro, modelo corsa, cor vermelha, placa OAA-9810, um revólver calibre 38, uma pistola, duas espingardas calibre 12, sendo uma delas escopeta, além de coletes balísticos e balaclavas usadas para esconder o rosto no assalto. Os autores podem estar envolvidos em outros crimes na capital.

