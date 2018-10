Homem é alvejado com vários tiros na cabeça dentro de casa no Crespo

Manaus - Um homem identificado como D. M. B. C. sobreviveu depois de ter sido alvejado com vários tiros na cabeça na rua Nova Esperança, no bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus. A polícia foi acionada por volta das 14h15 desta segunda-feira (15) para a ocorrência.

Segundo o tenente Bruno Gomes, da 7º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), confirmou que dois homens armados, ainda não identificados, foram autores do crime de tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida e levada para a base do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) da rotatória da Suframa.



Segundo testemunhas, cinco homens armados teriam invadido a residência da vítima, amarrado e torturado antes de realizar pelo menos três disparos de arma de fogo, que puderam ser ouvidos pela população.

Informações extraoficiais dão conta de que o crime teria como motivação a disputa ou acerto de conta pelo tráfico de drogas na área e o principal suspeito seria o elemento identificado como "Marquinho do 40", que teria agido à mando do traficante Josué, que comanda o tráfico no Crespo. Ambos seriam ligados à facção Família do Norte.



