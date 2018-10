SSP-AM faz megaoperação no feriado prolongado em Manaus

Manaus - Entre sexta-feira (12) e domingo (14), operações policiais das forças de segurança do Estado abordaram 16.034 pessoas e fiscalizaram mais de 6.270 veículos e 209 bares em diversas zonas da capital. As ações fazem parte da estratégia de segurança pública do Governo do Amazonas, que tem como objetivo diminuir os índices de criminalidade. Dos mais de seis mil veículos fiscalizados, 2.535 foram motocicletas, 2.332 automóveis, 692 táxis, 88 caminhões, 631 mototáxis e 416 ônibus urbanos e de rota.

As operações foram determinadas pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, para o reforço do policiamento ostensivo por meio de ações estratégicas. "Atuando de forma enérgica contra os criminosos, nós iremos diminuir os índices de criminalidade na capital e trazer de volta a paz para nossa população. Ações conjuntas que reúnem servidores das Polícias Civil e Militar garantem maior eficiência nas ações policiais que são pautadas pelo planejamento estratégico e ações de repressão e inteligência", ressaltou.

Na sexta-feira (12), as ações ocorreram no bairro da União, Zona Centro-Sul, e nos bairros Alvorada, Vila da Prata e São Raimundo, na Zona Centro-Oeste. No sábado (13), a polícia realizou abordagens a ônibus e incursões em becos e vielas no bairro Compensa, Zona Oeste. Os bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, na Zona Norte, e Jorge Teixeira, na Zona Leste, receberam ações das polícias no domingo (14).

As ações ocorreram por meio de operações das Polícias Civil, Militar, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) e da Secretaria Executiva de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Foragido

Foragido do sistema prisional desde maio de 2016, Tom Santos Paz, 23, foi recapturado durante ação da Seaop e Core no bairro da União, zona centro-sul de Manaus, na sexta-feira (12). Durante a incursão no bairro, os policiais apreenderam armas, uma balança de precisão, um simulacro de fuzil, uma moto com restrição de roubo, além de munições de calibre 38, 40 e 380. As armas e munições foram encontradas pelos policiais em uma área de mata do bairro.

*Com informações da assessoria

