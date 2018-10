Homem é morto com tiros à queima-roupa em beco no Santa Luzia

Manaus - Depois de sair de um carro, de modelo e placa não identificados, e correr em direção a um beco, um homem foi morto na noite desta segunda-feira (15), com vários tiros no beco Ventura, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com o tenente Anderson Yamagata, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que os suspeitos estavam no mesmo carro em que a vítima saiu correndo por volta das 21h.

"Provavelmente ele correu para o beco para se esconder ou tentar fugir dos suspeitos, mas foi atingido com vários tiros. O Samu foi acionado para atestar o óbito", explicou o policial.

O corpo do homem foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

O homicídio deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nenhum suspeito foi preso até a publicação desta matéria.

