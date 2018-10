Homem é preso por abusar da filha de 3 anos no Amazonas

Caso aconteceu no município de Canutama, a 620 quilômetros de Manaus | Foto: Divulgação

Canutama (AM) - Um homem de 56 anos foi preso, na tarde desta terça-feira (16), acusado de ter estuprado uma criança de três anos de idade. O caso aconteceu no município de Canutama, no Sul do Amazonas, que fica distante de Manaus 620 quilômetros, na região do rio Purus.



O homem foi identificado como Carmo Ferreira Paiva, e a criança, não identificada, seria sua própria filha.

Ele foi preso por policiais do 1° Pelotão da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na comunidade Foz de Tapauá, em Canutama, após denúncia anônima.

A esposa e a mãe da criança estão sob cuidados do Centro de Referência em Assistência Social e do Conselho Tutelar de Canutama.

O homem foi preso preventivamente e ficará detido na 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde permanecerá à disposição da Justiça no Amazonas.