Em briga de trânsito, homem agrediu e matou atropelado gerente no AM

Manaus - Cristiano Monteiro de Melo, de 40 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão por envolvimento na morte de João Nundes de Souza, de 52 anos, que trabalhava como gerente de um restaurante. O crime ocorreu em 17 de abril de 2011, mas a captura de Cristiano só foi divulgada nesta terça-feira (16) após ele ser preso ontem pela Polícia Civil do Amazonas.



A ação foi realizada por policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, sob o comando do delegado Raul Augusto Neto. O mandado de prisão foi cumprido na manhã de segunda.

De acordo com a autoridade policial, a equipe chegou até Cristiano após receber denúncia anônima informando a localização do infrator. Ao longo das buscas, os policiais civis prenderam Cristiano na casa de familiares, na rua Leopoldo Péres, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

“Esse crime aconteceu na rua Saciara, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, após uma discussão no trânsito. Na época, Cristiano desceu do furgão que estava conduzindo e agrediu fisicamente a vítima, com socos e chutes. Após as agressões, o infrator retornou para o veículo e atropelou João, ocasionando a morte do gerente”, explicou Raul Neto.

O mandado de prisão, por sentença condenatória, foi expedido no dia 28 de setembro deste ano, pelo juiz Roberto Santos Taketomi, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Ao término dos procedimentos cabíveis no 12° DIP, o homem será levado ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

