Polícia realiza operação no Nossa Senhora de Fátima, nesta terça (16)

Manaus - As ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus, foram tomadas por viaturas de policiais de órgãos das forças de segurança, no início da noite desta terça-feira (16). A ação faz parte da operação "Saturação", que na semana passada já havia sido deflagrada no bairro da União, Zona Centro-Sul, onde foi aprendido um fuzil.

De acordo com informações da polícia, a operação é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Secretaria Adjunta de Operações (Seap), Polícia Civil, Polícia Militar, com apoio do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Moradores registraram por vídeo policiais patrulhando a área com trabalho de abordagens e revistas. Uma operação do mesmo molde já havia sido realizada no bairro da União, considerado reduto do tráfico em Manaus.

Na tarde da última sexta-feira, a operação, que teve apoio da Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), resultou na apreensão de um fuzil, um revólver, uma pistola e dez munições intactas.

