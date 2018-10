Ex-membro da FDN é morto a tiros na feira do Mutirão

Manaus - Um homem, conhecido como "Davizinho", foi assassinado com dois tiros, na madrugada desta quarta-feira (17), dentro da feira do conjunto Amazonino Mendes, conhecido popularmente como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O motivo do crime teria relação com a mudança de facção criminosa.

A ocorrência de homicídio foi registrado por volta das 3h30, na rua Canário (antiga rua Nova). Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, mas ninguém foi preso. Davizinho foi morto com um tiro no tórax e outro na cabeça. A vítima foi encontrada morta apenas de cueca. Ele tinha um dragão nas costas e aparentava ter entre 20 e 25 anos.

Populares relataram que a vítima frequentava o local para comprar drogas e cometer furtos, mas não era vista desde que passou assumir fidelidade à facção criminosa Comando Vermelho (CV), com base na Ponte do Sete. A motivação do crime teria relação após Davizinho deixar a facção criminosa Família do Norte (FDN).

Os moradores, que pediram para não serem identificados, relataram que "Davizinho" foi atraído ao local por antigos comparsas da FDN. Apontados como olheiros da organização na feira, um homem conhecido como "Jone" e outro "Gordo", foram vistos com a vítima momentos antes do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A ocorrência foi registrada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações devem continuar com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

