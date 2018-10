Homem é preso por obrigar filha de 17 anos a se prostituir no AM

Manaus - Um autônomo de 33 anos foi preso por favorecimento a prostituição da própria filha, uma adolescente de 17 anos, ao obrigá-la a manter relações sexuais em troca de dinheiro e favores, na tarde de segunda-feira (15), por volta das 15h, na rua 207, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), além do autônomo, R. M. M., de 44 anos, que abusava da jovem já está preso por exploração sexual no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

O cumprimento da prisão temporária do pai da adolescente foi expedido no dia 1° de outubro deste ano, pela juíza Articlinia Oliveira Guimarães, da 2a. Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Mozer ressaltou que, o autônomo, estava sendo investigado por obrigar a própria filha, a manter relações sexuais com R.M.M., que por sua vez oferecia certas quantias em dinheiro ao pai da adolescente. Os abusos sexuais eram consentidos pelo pai da vítima.

Desdobramento

O desdobramento ocorreu após a prisão de R.M.M no dia 24 de setembro deste ano. No dia 18 daquele mês, ele havia ido com a adolescente a um motel, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

No quarto do estabelecimento, o casal travou luta corporal depois que adolescente se recusou a praticar sexo. Durante a briga, ambos ficaram feridos por golpes de faca.

O casal foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste da capital. R.M.M. foi atingido com seis facadas pelo corpo. Já a adolescente ficou ferida em uma das mãos, sendo liberada no mesmo dia.

A jovem mesmo sendo vítima responderá pelo crime análogo à lesão corporal. O homem permanece preso por exploração sexual no CDPM. O autônomo já tinha passagem pela polícia por roubo, foi indiciado também por exploração sexual e ficará preso por 30 dias até a prisão ser convertida em preventiva. O caso está solucionado.

