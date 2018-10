Grupo que agrediu e roubou o carro de grávida é preso em Manaus

Manaus - A polícia prendeu um trio suspeito de agredir e roubar o carro de uma mulher grávida, no estacionamento de um shopping na Zona Norte de Manaus. A prisão de Adriano de Souza Rabelo, de 19 anos, Wendell Lago Almeida Fonseca, de 20 anos e um menor de idade, de 17 anos ocorreu nesta quarta-feira (16).

Segundo o comandante da Força Tática, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Klinger Paiva, uma denúncia anônima levou a localização de dois suspeitos envolvidos no crime.

Segundo as informações repassadas à polícia, a dupla estava escondida em uma casa na rua Horizontina, conjunto Oswaldo Frota, no Bairro Cidade Nova. Com os dois a polícia prendeu mais duas pessoas envolvidas com tráfico e conseguiu a localização do último envolvido no caso da grávida.

"Durante uma revista na casa foram encontradas seis porções médias de oxy, R$ 369 em espécie, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo que, segundo o menor, foi utilizado por ele para cometer o roubo do qual tratava a denúncia”, informou Klinger Paiva.



O menor informou que o comparsa Wendell da Fonseca estava morando na rua 9, no Parque Eduardo Braga, Cidade Nova. No local a equipe encontrou uma grande porção de maconha tipo Skank, com aproximadamente 2,65 kg. Wendell confessou que escondia mais drogas.

Imagens do assalto da grávida sendo agredida e assaltada no estacionamento em Manaus | Foto: Divulgação

No outro esconderijo a polícia encontrou dois tabletes grandes de maconha tipo skank com uma adolescente, além de sete tabletes pequenos. Ela informou aos policiais que recebeu R$100 em espécie para esconder a droga.

Wendell também confessou que pediu a um amigo para guardar a arma usada no roubo da semana passada contra a grávida. Em outra casa na rua Delvale, no bairro Aliança com Deus, a polícia interrogou Maurício Jacauna da Silva, de 31 anos, que negou possuir uma arma de fogo.

Após revistar a casa em que Maurício estava, a equipe da Força Tática encontrou 38 trouxinhas de entorpecentes, sendo oxy e pasta base, além de uma trouxinha de maconha tipo skank e um cartucho de calibre 12 intacto.

No total, foram apreendidos mais de 3kg de drogas, além de quase 40 trouxinhas. Os suspeitos foram encaminhados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Toda a materialidade apreendida na ocorrência também foi encaminhada ao 12º DIP.

