Preso jovem envolvido em dois homicídios no Cacau Pirêra

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe do Posto Policial Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), por volta das 9h, mandado de prisão preventiva por homicídio e associação criminosa em nome de Elias Emanuel Santos da Silva, de 18 anos, envolvido na morte de Darlan da Costa Cordeiro.

O crime aconteceu no dia 17 de junho deste ano, na rua Evandro Júnior, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital. A vítima tinha 27 anos.

De acordo com a polícia, a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 27 de julho deste ano, quando Elias ainda tinha 17 anos. Ele teria participado ainda de outro homicídio, ocorrido no dia 7 de outubro de 2017, na rodovia estadual Manoel Urbano (AM-070). A vítima, identificada como Cláudio Ferreira de Lira Filho, tinha 37 anos.

O jovem foi indiciado por homicídio e associação criminosa. Ele também irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, em razão do mandado de prisão preventiva, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na capital, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

