Homem rouba cordão de ouro de 'entidade' em terreiro de Manaus

Manaus - Um terreiro de candomblé localizado no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus, teve itens e uma quantia considerável em dinheiro roubados na madrugada do último domingo (14). Ao todo, foram roubados R$ 800,00 e um cordão de ouro que havia sido ofertado a uma entidade da religião.

De acordo com o pai-de-santo James Rios, o fato teria acontecido após uma festa religiosa na noite de domingo, no próprio terreiro, que é comandado pelo seu filho-de-santo, o babalorixá Henrique de Oxossi. O homem que teria roubado o dinheiro e a joia era o ogã do terreiro, ou seja, o homem que tocava o atabaque durante as festas religiosas.

"Esse ogã é irmão-de-santo do Henrique, e os dois são meus filhos-de-santo. Já fazia um tempo que nós não o convidávamos para tocar, justamente por conta dos problemas de roubos, que já estavam recorrentes, e ele ficava nos incomodando para vir tocar novamente no terreiro. Até que, por fim, nós o deixamos tocar, e o pagamos por ter tocado na festa", relata James.

James conta que, enquanto a festa terminava, chegou a alertar Henrique para que não deixasse o ogã sozinho na casa. "O ogã pediu para que o Henrique chamasse um Uber, e nisso, entrou em um dos cômodos da casa e furtou R$ 800. Antes de sair, ele ainda pediu que o Henrique fizesse algumas marmitas de comida para que ele pudesse levar para a família e filhos, e enquanto o Henrique estava preparando as marmitas, ele entrou em outro cômodo e roubou um cordão que havia sido dedicado à entidade Zé Pelintra. Depois que roubou, foi embora", afirma.

O pai-de-santo ainda relata que Henrique só percebeu o roubo quando sentiu uma sensação ruim após o ogã ter ido embora. O pai-de-santo foi ao local onde a joia estava guardada e viu que ela não estava mais lá. "O Henrique foi olhar a gravação das câmeras, já que o terreiro e a casa são cobertos por câmeras, e viu que o ogã tinha ido no local onde o cordão estava guardado e pegou a joia", completa James.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) contra o ogã, que, ao perceber que o cerco "estava se fechando", devolveu somente a joia a Henrique. Segundo James, o homem, que não devolveu a quantia em dinheiro, é conhecido por causar problemas em todos os terreiros por onde passa.

"Infelizmente a gente não aguenta mais. Já o ajudamos, ajudamos a família, mas ele causa problemas e faz roubos em todos os terreiros por onde passa. Queremos alertar as pessoas, porque ele com certeza não vai parar com esse mau hábito de roubar, usar drogas e causar problemas para nós", finaliza o pai-de-santo.

Leia mais:

Preso jovem envolvido em dois homicídios no Cacau Pirêra

Grupo que agrediu e roubou o carro de grávida é preso em Manaus