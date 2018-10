Corpo de jovem é encontrado na área do 'Buritizal', no bairro da União

Manaus - Uma ossada humana foi encontrada durante uma operação das equipes de Segurança Pública no final da tarde desta quarta-feira (17), no bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus. A ossada possivelmente é de uma jovem de 19 anos que teria ligações com membros da facção Comando Vermelho.

A área onde o corpo foi encontrado, de mata fechada, conhecida como Buritizal, também servia como uma espécie de ‘tribunal do crime’, de acordo com a polícia. No local, também foram encontradas duas árvores que serviam como observatórios, além de um abrigo, que foi destruído pelas forças de segurança.

De acordo com a delegada Débora Souza, titular do 23° DIP, o corpo pertenceria a uma jovem identificada apenas como Amanda. O corpo foi encontrado por equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e, junto a ele, foram encontrados tufos de cabelo, roupas e uma sandália.

"A Amanda desapareceu no dia 23 de agosto, segundo a família. O boletim de ocorrência foi registrado na Deops, e nós temos certeza que esse corpo encontrado pode ser o dela", afirma.

Outro corpo no local

Segundo o delegado Guilherme Torres, titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), o local é o mesmo onde, há duas semanas, também foi encontrado o corpo de uma jovem identificada como Brenda.

"As duas, muito provavelmente, tinham ligação com criminosos que fazem parte do Comando Vermelho, que controla essa área do buritizal. Como foi encontrado um bom material junto ao corpo que seria da Amanda, vamos acionar a família, fazer os exames de DNA para saber se é o corpo da Amanda", destacou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na remoção do cadáver, que foi encontrado degolado. O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) foi acionado para fazer a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção.

