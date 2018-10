Em vídeo, vítima de triplo homicídio agoniza à espera de socorro

Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Divulgação

Manaus - Uma das vítimas fatais do triplo homicídio desta quarta-feira (17), ocorrido no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, um homem de 27 anos, identificado como S. S. S. Júnior, foi socorrido ainda com vida por moradores e colocado em um carrinho de mão (utilizado por pedreiros em construções). O socorro foi filmado em um vídeo curto de 10 segundos, em que a vítima aparece ainda agonizando e sendo acariciado por uma mulher, possivelmente um familiar.

Júnior foi uma das três pessoas que morreram durante uma disputa de facções criminosas no local. A única sobrevivente do crime, uma mulher, que é mãe de uma das vítimas fatais, foi baleada na coxa, mas recebeu atendimento médico e foi liberada. Sérgio ainda foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, na Zona Centro-Oeste, onde morreu.

O outro baleado, segundo informações da polícia, seria um outro homem que frequentava uma igreja, mas, conforme o depoimento de testemunhas, não teria envolvimento com o crime e foi baleado e morto por engano.

| Autor: Divulgação

Entenda o caso

Três pessoas foram morreram , no início da noite desta quarta-feira (17), após serem baleadas na travessa S, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Uma quarta vítima, uma mulher que é mãe de uma dos baleados, sobreviveu após ser ferida na perna.

Duas das vítimas fatais morreram no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, na Zona Centro-Oeste. Ambos os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.

A terceira vítima fatal foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde a morte foi constatada pela equipe médica. Segundo policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os autores do crime estavam em dois carros, modelos Siena e Onix, de cores e placas não identificadas, e já chegaram atirando nas quatro pessoas.

Crime ocorreu no fim da tarde desta quarta | Foto: Reprodução

"Os suspeitos foram para executar dois traficantes do bairro, mas acabaram acertando duas pessoas que não tinham nada a ver com a situação, eram pessoas de bem", disse um policial, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme os policiais, entre as vítimas estamos mãe e filho. “A mãe foi baleada na coxa e passa bem. O filho dela deu entrada no SPA do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu”, destacou o PM.

Leia mais:

Corpo de jovem é encontrado na área do 'Buritizal', no bairro da União

Vídeo: especialista condena ação no assalto à loteria em Manaus

Preso jovem envolvido em dois homicídios no Cacau Pirêra