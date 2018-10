Homem é retirado à força de carro para ser morto no Tancredo Neves

Manaus - Depois de ser retirado à força de um carro, um homem não identificado até a publicação desta matéria, foi executado, na noite desta quarta-feira (17), na rua Santa Cruz, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Os assassinos fugiram sem serem identificados. Mais cedo, três homens foram mortos a tiros no Nova Esperança , Zona Oeste, e uma mulher ficou ferida.

Conforme o tenente W. Oliveira, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava com os suspeitos no mesmo carro de onde foi tirada e, em seguida, foi atingida pelos tiros à queima-roupa.

Polícia diz que a morte tem ligação com o tráfico de drogas | Foto: Raphael Tavares

"Essas mortes acontecem para dar lição. Esse cara provavelmente vendia drogas aqui por outra região e os caras de lá vieram executar ele para dar um recado e dizer para não invadirem a ‘boca deles’ [ponto do tráfico]", explicou o policial.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ninguém da família esteve no local.

