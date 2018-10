Assaltante de ônibus é agredido e homem é esfaqueado em Manaus

Manaus - Um assaltante de ônibus foi contido e agredido por passageiros que estavam revoltados com mais um assalto a coletivo em Manaus, na noite desta quarta-feira (17), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O suspeito estava com um arma falsa e uma faca de cozinha, e foi imobilizado por passageiros que perceberam que ele estava com uma arma falsa.

De acordo com o tenente F. Batista, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assaltante teria entrado no ônibus dentro do Terminal de integração 3 e, após alguns metros do embarque, anunciou o assalto. Ele conseguiu pegar a renda do cobrador e alguns pertences de passageiros.

"Depois disso, o assaltante teria deixado a arma falsa cair e, em seguida, um passageiro percebeu se tratar de uma arma feita de borracha e foi para cima do suspeito, que ainda tentou esfaquear o homem com uma arma que tinha escondida na cintura", disse Batista.

Ainda conforme testemunhas, foram preciso quatro homens para imobilizar o assaltante, que estava sozinho na ação. Ele foi levado para o Serviço de Pronto Atendimeto (SPA) Danilo Corrêa, também na Zona Norte, onde recebeu atendimento médico para, em seguida, ser apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Esfaqueado

Um homem, de identidade não revelada, foi esfaqueado de raspão no braço depois que assaltantes descerem de dentro de um ônibus na avenida Max Teixeira na Zona Norte de Manaus.

A vítima estava passando pela via quando os suspeitos desceram do coletivo, onde tinham praticado assalto, e iriam fugir ao cruzarem e se assustarem com a vítima.

O esfaqueado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o SPA Danilo Corrêa, onde recebeu atendimento médico e depois foi liberado. O caso foi atendido pelos policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

