Corpo encontrado no Buritizal pode ser de jovem desaparecida

Manaus - A família de Amanda Viana Rebouças, desaparecida desde o dia 23 de agosto deste ano , acredita que a ossada encontrada na área conhecida como "Buritizal", no bairro da União, Zona Centro-Sul, no fim da tarde de quarta-feira (17) , pertença à adolescente. O exame de DNA está em processo, coordenado pela Polícia Civil do Amazonas.

O pai da jovem, Amiraldo Rebouças, de 47 anos, quando viu algumas fotos de quando encontraram o cadáver, em estado avançado de decomposição, disse que imediatamente relacionou as roupas da filha às que foram encontradas.

"Ainda não vi pessoalmente as roupas que acharam junto ao corpo, mas consegui reconhecer. Já coletamos material genético para fazer a comparação, mas estamos esperançosos para que seja definida essa situação", disse. O resultado do processo, segundo ele, deve demorar dois meses devido ao alto número de demandas do gênero no Instituto Médico Legal (IML).

A identidade vai ser confirmada por exame de DNA feito pelo IML | Foto: Divulgação

O delegado da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Guilherme Torres, também afirmou que a roupa encontrada junto ao cadáver é idêntica à roupa que Amanda vestia quando foi vista pela última vez. "É provável que essa hipótese seja confirmada, devido essa coincidência", comentou.

Segundo a família de Amanda, ela era carinhosa e "muito normal para uma menina de 19 anos". Ela morava no interior de Itacoatiara (distante 269 km de Manaus).

No dia em que desapareceu, havia poucos dias que ela estava em Manaus, conforme o pai apontou. Para a polícia, a jovem era ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV). O caso continua em investigação.

Leia mais:

Homem é eletrocutado no Terminal 5 e segue internado no 28 de Agosto

Agricultor é encontrado morto com lesões na cabeça no Valparaíso