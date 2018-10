Homem é preso com arma, munições, drogas e dinheiro no Coroado

Samyr foi preso em flagrante | Foto: Erlon Rodrigues/Polícia Civil

Manaus - Samyr Homero Benchaya Yamane, de 36 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 13h30, em posse de um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, 14 munições, porções de drogas e R$ 216 em espécie.



Ele foi capturado por policiais do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Jamilson Pacheco, titular da unidade policial, com o apoio de policiais militares lotados na 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a autoridade policial, o flagrante aconteceu em via pública, na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste da capital. Jamilson Pacheco relatou que as equipes chegaram até o homem após receberem delações, informando que um indivíduo, em um veículo modelo da montadora Fiat, modelo Uno, de cor verde e placas NPA 2218, estaria trafegando naquela região em atitude suspeita.

“Logo após as denúncias demos início às diligências. Assim que identificamos o carro, efetuamos a abordagem ao condutor, no caso, Samyr. Durante revista encontramos com o homem uma porção de cocaína e R$ 216 em espécie. Ao realizarmos buscas no interior do veículo achamos a arma de fogo com a numeração suprimida e cinco munições de calibre 38. Em ato contínuo, nos deslocamos até a casa dele, onde apreendemos, ainda, uma porção de maconha, sete munições de calibre 38 e mais duas munições de calibre 32”, explicou o titular do 11º DIP.

Conduzido à delegacia, Samyr foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis no 11º DIP, o Samyr será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital. Para finalizar, o delegado informou que o veículo do homem foi apreendido e ficará à disposição da Justiça.

