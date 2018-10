Soldados da FDN são presos tentando invadir toca do CV, em Manaus

Os quatros foram apresentados na Delegacia Geral | Foto: Bruno Zanardo/ SSP-AM

Manaus - Quatro homens foram presos em flagrante portando armas e munições, supostamente durante um confronto com facção rival. A prisão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (18), no Prosamim do Cajual, situado no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. Segundo fontes extraoficiais, o grupo pretendia invadir o bairro para tomar o comando do tráfico na área.

Matheus Facundes Correia, de 22 anos, Kennedy Cabral Queiroz, de 28 anos, Thiago Mota da Costa, de 28 anos, Joel da Silva Oliveira, de 21 anos, foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil, no fim da tarde de hoje. As prisões foram realizadas em uma operação conjunta da Força Tática, da 2º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da 7º Cicom, após denúncias de moradores ao ouvirem tiros.

Ao chegar no local, a polícia se deparou com os suspeitos armados e conseguiu efetuar a prisão sem travar confronto. Segundo informações da polícia, o grupo era ainda maior, mas os outros integrantes, que estavam em um veículo de características desconhecidas, conseguiram fugir com a chegada dos policiais.

Prosamim do Cajual ficou tomado de viaturas da Polícia Militar | Foto: Divulgação

Moradores da região informaram que antes da chegada da polícia, vários homens entraram na região e iniciou-se uma uma intensa troca de tiros, que assustou a todos. Soldados da facção Família do Norte (FDN) teriam ido confrontar membros da facção rival Comando Vermelho (CV), que domina o tráfico naquela área.

A intenção do grupo armado a mando da FDN seria tomar o comando do tráfico de drogas na área do Igarapé do Quarenta, que atualmente está nas mãos do CV, mas a ação acabou sendo frustrada pela polícia. Um aviso foi dado para a população deixar a comunidade antes do confronto, conforme relatos de moradores.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel José Cláudio Silva, disse que a população que quer paz está tendo grande participação no trabalho da polícia com informações. “Apesar de já ter uma equipe no local, mandamos reforço a partir do momento que soubemos que tinha carro suspeito no local e a princípio ofereceram uma resistência mas viram o reforço e se entregaram”, completou.

| Foto: Bruno Zanardo/ SSP-AM

Ainda de acordo com o comandante, eram dois grupos, sendo que um fugiu em um carro e os quatro que estavam a pé também conseguiram fugir. Kennedy já tinha três passagens pela polícia por tentativa de homicídio, roubo e tráfico de drogas, e agora por porte ilegal de arma. Mateus já tinha passagem por tentativa homicídio e porte ilegal de arma.

Na ocorrência foi aprendido uma escopeta calibre 12, 1 balaclava, 1 capa de colete, 2 placas balísticas, 3 revolveres calibre 38, 16 cartuchos intactos, além de munição para revolveres. Foram apreendidos ainda três balanças de precisão e caderno de anotações para controle de vendas de drogas.

| Foto: Bruno Zanardo/ SSP-AM

