Mulher morre com tiros no pescoço e jovem é baleado na Zona Centro-Sul

Manaus - Uma mulher identificada como F.F.R. de 38 anos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (18), na travessa Dias Gomes, antiga travessa Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além dela, o amigo T. H. M. B., de 19 anos foi baleado. Eles foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, porém ela não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações preliminares da polícia, a vítima estava na travessa quando um carro de cor prata, modelo e placas não identificados, chegou e atirou em direção aos dois, atingido a mulher com três tiros no pescoço e o jovem com um tiro no joelho. No veículo, de acordo com testemunhas, havia quatro homens.

Ainda segundo policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima era detenta do semiaberto e já havia sido presa por tráfico de drogas em 2014. Conforme registro no Tribunal de Justiça do Amazonas, ela havia pedido prisão domiciliar em agosto desse ano.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

