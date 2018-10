Acusado por morte de motorista em Manaus, ´Pivete´ é preso no interior

Presidente Figueiredo - Luciano Bezerra Ramos, mais conhecido como "Pivete", foi preso por volta das 17h desta quinta-feira (18) no município de Presidente Figueiredo, a 119km de Manaus. O criminoso estava sendo procurado na capital amazonense pela morte do motorista de aplicativo, Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, que ficou dois dias desaparecido e foi encontrado com diversas lesões pelo corpo e uma faca cravada no olho.



De acordo com informações da polícia, "Pivete" foi preso após denúncias de que estaria escondido em uma residência na rua Manacapuru. Após ação policial, o acusado pela morte do motorista, foi apresentado no 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo e será encaminhado para Manaus.

Assassinato

Luciano Bezerra era procurado pela polícia, após a prisão de quatro pessoas, na operação "Rota 99", realizada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), que junto do infrator, realizavam roubos a motoristas de diversos aplicativos na cidade de Manaus. O grupo solicitava os serviços dos condutores e no final do trajeto realizavam os roubos.

Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, teve os serviços solicitados no dia 26 de setembro e foi encontrado morto no dia 28, com várias lesões de arma branca pelo corpo e uma faca cravada no olho. De acordo com uma das integrantes do grupo, o motorista teria sido assassinado por "Pivete" após reagir ao assalto.

Adelia Frota, 37, Joel Dantas, 43, Alice Almeida, 34 e Junio Pereira, 34, foram apresentados na última terça-feira (16). A equipe do 37º DIP de Presidente Figueiredo comunicou a especializada sobre a prisão de "Pivete", que será trasladado para a capital amazonense para os procedimentos cabíveis na Derfv.

