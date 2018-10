Criminosos aproveitam apagão e matam homem no Monte das Oliveiras

Manaus - R. S. Junior, de 30 anos, foi morto a tiros em um beco no Monte das Oliveiras, próximo ao Igarapé do Passarinho, na Zona Norte de Manaus, no fim da noite desta quinta-feira (18).

Segundo informações preliminares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele foi alvejado com aproximadamente sete disparos de arma de fogo.

Populares contaram para a polícia que os criminosos aproveitaram o apagão que atingiu Manaus e alguns municípios do Amazonas e efetuaram os disparos. A vítima caiu dentro do igarapé e moradores da área ajudaram a retirá-lo.

Não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso. O Instituto Médico legal irá remover o corpo ainda esta noite.

